В Хабаровском крае затопило территорию. Пострадали 16 домов и 45 участков

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3 января 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

Число домов и участков, которые пострадали от нагонной волны в Охотском районе Хабаровского края, возросло до 16 и 45. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

В ходе обследования были уточнены данные по количеству затопленных мест. В результате, в трех населенных пунктах - поселках Морской, Новая Иня, Охотск - пострадали 16 жилых домов и 45 придомовых территорий.

Работа оценочных комиссий продолжается. Также происходит расчистка оказавшихся в зоне происшествия улиц.

Такое сезонное природное явление характерно для данных территорий и происходит ежегодно. В настоящее время погодные условия соответствуют прогнозу. Третьего января действовавший здесь циклон должен покинуть побережье Охотского моря.