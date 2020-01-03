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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Хабаровском крае затопило территорию. Пострадали 16 домов и 45 участков

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Хабаровском крае затопило территорию. Пострадали 16 домов и 45 участков
Фотобанк АН

Число домов и участков, которые пострадали от нагонной волны в Охотском районе Хабаровского края, возросло до 16 и 45. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

В ходе обследования были уточнены данные  по количеству затопленных мест. В результате, в трех населенных пунктах - поселках Морской, Новая Иня, Охотск - пострадали 16 жилых домов и 45 придомовых территорий.

Работа оценочных комиссий продолжается. Также происходит расчистка оказавшихся в зоне происшествия улиц.

Такое сезонное природное явление характерно для данных территорий и происходит ежегодно. В настоящее время погодные условия соответствуют прогнозу. Третьего января действовавший здесь циклон должен покинуть побережье Охотского моря.

ЕЧ

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