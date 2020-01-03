В ГИБДД изменятся правила оценки будущих водителей при сдаче на права

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3 января 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

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В ГИБДД заявили, что действующая система оценки экзамена на получение водительских прав может быть изменена. Об этом рассказал заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

Известно: сейчас при сдаче практики будущие водители получают штрафные баллы за нарушения. В будущем планируется перейти к системе, где оцениваются полученные навыки. Экзаменатор будет смотреть не на допущенные ошибки, а на то, насколько правильно и безопасно для других участников движения кандидат выполняет маневры и управляет транспортным средством.

С января в России впервые будет разрешена учебная езда на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 километров в час. Также будет введено возрастное ограничение для обучающихся: с 20 лет (сейчас же учиться можно с 16 лет).

Недавно вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Теперь можно не возить электронный полис ОСАГО с собой на бумаге. Инспектору достаточно предъявить электронную версию на смартфоне или планшете.