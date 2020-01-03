Глава МИД Латвии: Желание России – получить преимущество в соревновании с НАТО

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3 января 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, фото соцсети

Главные вызовы для безопасности в Балтийском регионе связаны с усилением военных возможностей России. Так заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Развитие военных возможностей наглядно демонстрирует желание России получить преимущество в соревновании с НАТО. Хотя возможность реальных инцидентов оценивается как низкая, с учетом высокой централизации политической власти в России и неизменных амбиций к контролю над соседними странами. Ситуация с безопасностью в регионе может за очень короткое время измениться», - заявил глава МИД Латвии.

Г-н Ринкевич отметил, что концентрация военных сил и вооружения в Калининграде и Западном военном округе, а также инсценированное на учениях блокирование морских путей являются сознательной демонстрацией силы России, и в таком контексте важно следить за военным сотрудничеством РФ и Белоруссии, учитывая географическое положение последней.