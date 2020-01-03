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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Психолог рассказала, как быть, если после праздников появилось отвращение к работе

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Психолог рассказала, как быть, если после праздников появилось отвращение к работе
Фото: pixabay.com

Психолог Юлия Челышева рассказала, как быть, если после окончания новогодних праздников возникает острое нежелание прогулять работу. По ее словам, отторжение начинает возникать за несколько дней до окончания праздников и доходит до пика в первый рабочий день.

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Специалист отметила, что лучшим вариантом в подобном случае является смена работы. «Это, конечно, кардинальное решение, и спонтанно принять его очень сложно. Но иногда сделать это необходимо», - сказала Челышева.

При этом она признала, что далеко не все могут запросто поменять работу. Таким людям психолог посоветовала постараться изменить свое отношение к профессии и найти в ней положительные моменты.

АБ

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