Националистам не понравилось, что Зеленский поздравил Путина, а их не поздравил

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3 января 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress/ Danil Shamkin

Зеленский позвонил Путину, чтобы поздравить его с Новым годом. Воюющих на Донбассе президент Украины поздравлять не стал. С такими претензиями выступил бывший командир роты нацбата «Айдар» Игорь Лапин.

Претензии Игоря Лапина процитировали украинские СМИ. Они обсуждали новогоднюю речь президента Украины. Владимир Зеленский говорил об объединении украинцев, и о том, что нет разницы какие у тебя взгляды. Но это не понравилось радикалам.

«Если человек, который называет себя президентом Украины, звонит Путину и никаким боком не поздравляет собственное войско, считаясь главнокомандующим… Ну, о чем дальше говорить?» — возмутился Лапин: «Это человек, у которого, как говорят в Украине, "нет смальца в голове". Когда нет смальца в голове, ты его на базаре купишь».