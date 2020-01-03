У Зеленского хотят повысить пенсионный возраст

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3 января 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Галина Третьякова на фото с ее facebook-странички

На Украине будут повышать пенсионный возраст. Об этом предупредила глава социального комитета украинского парламента Галина Третьякова.

Галина Третьякова входит в состав фракции «Слуги народа» и пенсионная реформа стала новым вызовом для партии Зеленского. Экономика Украины трещит по швам. Люди уже сбежали и по-прежнему бегут за границу от безработицы и низкого уровня оплаты труда. Отток кадров приводит к сложностям с выплатой пенсий.

«Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения», — начала «за здравие» Галина Третьякова, а потом кончила «за упокой»: «Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста».

Сейчас Украина бушует из-за земельной реформы. По всей стране прокатываются митинги. Пока в партии Зеленского решили не провоцировать народ. Начало повышения пенсионного возраста назначено на 2023 — 2025 годы.