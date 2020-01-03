В России придумали, как увеличить срок хранения продуктов

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3 января 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Российские ученые смогли разработать натуральную пищевую добавку, которая способна продлить срок хранения продуктов. «Это будет абсолютно натуральный, безвредный консервант, без всякой химии», - объяснили специалисты.

«Если сравнивать его с синтетическим аналогами, которые используют сегодня в пищевой промышленности, то он сможет увеличить сроки хранения продуктов без потери качества», - рассказал замдиректора по науке Бийского технологического института АлтГТУ Владимир Хмелев.

Исследователи отметили, что получившаяся добавка способствует укреплению иммунитета и не дает развиваться вредным микроорганизмам и бактериям.