Человек, выигравший 1 млрд рублей в новогодней лотерее, до сих пор не забрал деньги

Человек, который выиграл 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше тиража лотереи, до сих пор не забрал свой выигрыш. Об этом заявили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".

Подчеркивается, что лотерейный киоск, в котором был продан счастливый билет, расположен в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района Подмосковья. Всех, кто приобретал лотерейные билеты в этой точке в пятницу, 13 декабря, призывают внимательно проверить свои билеты.

Ранее стало известно, что данный выигрыш стал рекордным за всю историю российских государственных лотерей. В общей сложности в розыгрыше приняли участие 53 614 853 билета.