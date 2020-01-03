Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Человек, выигравший 1 млрд рублей в новогодней лотерее, до сих пор не забрал деньги

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Человек, выигравший 1 млрд рублей в новогодней лотерее, до сих пор не забрал деньги
лотерея, pixabay.com

Человек, который выиграл 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше тиража лотереи, до сих пор не забрал свой выигрыш. Об этом заявили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".

Подчеркивается, что лотерейный киоск, в котором был продан счастливый билет, расположен в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района Подмосковья. Всех, кто приобретал лотерейные билеты в этой точке в пятницу, 13 декабря, призывают внимательно проверить свои билеты.

Ранее стало известно, что данный выигрыш стал рекордным за всю историю российских государственных лотерей. В общей сложности в розыгрыше приняли участие 53 614 853 билета.

ЕТ

//картина дня

Спикер эстонского парламента в своём новогоднем обращении затронул тему Тартуского договора. По его мнению, Россия обязана отдать часть своей территории Эстонии, которая исторически была закреплена за ней.

Спикер эстонского парламента в своём новогоднем обращении затронул тему Тартуского договора. По его мнению, Россия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Волховском районе Ленинградской области мужчина два раза за день попал в ДТП, сообщил в полицию об угоне своего автомобиля, а на самом деле потерял транспортное…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Самолет компании "Аэрофлот", который выполнял рейс по маршруту Баку – Москва, продолжил рейс после вынужденной посадки в Волгограде. Полет был прерван из-за состояния…