Украинские марки оказались лучшими в Европе

//Общество 13+

3 января 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: фейсбук Укрпочты

лучшие марки Европы - 2019

Две марки Укрпочты названы лучшими в конкурсе «Лучшая марка Европы — выбор коллекционеров 2019». Об этом сообщила сама Укрпочта.

Главная украинская почтовая организация приняла участие в конкурсе марок. В номинации победили две марки на орнитологическую тему.

«Благодаря вашей поддержке, украинские почтовые марки по программе Европа на тему «птицы»: «Аист белый» и «Соловей восточный» авторства Натальи Кохаль стали лидерами голосования и получили золото», — сообщила пресс-служба Укрпочты и добавила: «Желаем, чтобы и 2020 год для всех стал годом побед!»

Над новостью можно было бы поюморить, но стоит быть справедливым. Хоть какая-то победа Киеву не помешает. Особенно в Новый год.