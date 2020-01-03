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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Украинские марки оказались лучшими в Европе

, 12:38 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: фейсбук Укрпочты

Украинские марки оказались лучшими в Европе
лучшие марки Европы - 2019

Две марки Укрпочты названы лучшими в конкурсе «Лучшая марка Европы — выбор коллекционеров 2019». Об этом сообщила сама Укрпочта.

Главная украинская почтовая организация приняла участие в конкурсе марок. В номинации победили две марки на орнитологическую тему.

«Благодаря вашей поддержке, украинские почтовые марки по программе Европа на тему «птицы»: «Аист белый» и «Соловей восточный» авторства Натальи Кохаль стали лидерами голосования и получили золото», — сообщила пресс-служба Укрпочты и добавила: «Желаем, чтобы и 2020 год для всех стал годом побед!»

Над новостью можно было бы поюморить, но стоит быть справедливым. Хоть какая-то победа Киеву не помешает. Особенно в Новый год.

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