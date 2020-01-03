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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Как выжить, если вы провалились под лед?

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Как выжить, если вы провалились под лед?
Фото: pixabay.com

В МЧС рассказали, как надо действовать, если вы провалились под лед, чтобы сохранить себе жизнь. Спасатели предупреждают, что главное в этой ситуации – не поддаваться панике.

Специалисты посоветовали раскинуть руки и зацепиться за лед, чтобы не погрузиться с головой под воду. При этом держаться за кромку льда стоит там, где течение не тянет под лед. После этого стоит медленно закинуть по очереди обе ноги на лед, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу. Спасатели подчеркнули, что двигаться следует в ту сторону, откуда пришли, потому то лед там уже проверен на прочность.

АБ

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