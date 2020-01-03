Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Психологи объяснили, как не устать от родственников за праздники

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Психологи объяснили, как не устать от родственников за праздники
Фото: pixabay.com

Психологи дали несколько советов, как за время продолжительных новогодних праздников не устать от родственников. Одним из них стала рекомендация почаще посещать разнообразные мероприятия отдельно от членов семьи.

«Желательно заранее спланировать и сделать так, чтобы время можно было разделить на периоды, которые мы проводим всем вместе, и периоды, которые мы проводим по-другому», - считает психолог Илья Шабшин.

Также отмечается, что совместные мероприятия и прогулки могут благотворно повлиять на укрепление семейных уз и отношений с близкими родственниками.

АБ

//картина дня

Общество

Живём мы клёво!

Живём мы клёво!

Намедни произошло чудо чудное, диво дивное. Горячо любимый россиянами за вечно позитивные новости Росстат и заклятый враг суверенной демократии агентство Bloomberg в один голос протрубили, что жизнь становится лучше, что жизнь становится богаче…

Намедни произошло чудо чудное, диво дивное. Горячо любимый россиянами за вечно позитивные новости Росстат и заклятый…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Самолет компании "Аэрофлот", который выполнял рейс по маршруту Баку – Москва, продолжил рейс после вынужденной посадки в Волгограде. Полет был прерван из-за состояния…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Антипохмелин», «Алькозельцер» и другие таблетки, помогающие пережить день после застолья, стали одними из самых популярных товаров, которые покупают в Симферополе…

//новости ан

//новости ан

В Москве грабители забрались в дом экс-гендиректора ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» Игоря Зорина и попытались похитить сейф. Но бдительность сторожа спасла…

Андрей Павленко — один из самых успешных оперирующих рак врачей страны, отец троих детей, весной 2018 года узнал, что у него рак желудка. Он не сдавался и продолжал…

Очень актуальная идея родилась в головах жителей из Перми. Там открыли специальный магазин, куда можно сдать ненужные подарки, которым так и не нашлось места ни в сердце…