Психологи объяснили, как не устать от родственников за праздники

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3 января 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Психологи дали несколько советов, как за время продолжительных новогодних праздников не устать от родственников. Одним из них стала рекомендация почаще посещать разнообразные мероприятия отдельно от членов семьи.

«Желательно заранее спланировать и сделать так, чтобы время можно было разделить на периоды, которые мы проводим всем вместе, и периоды, которые мы проводим по-другому», - считает психолог Илья Шабшин.

Также отмечается, что совместные мероприятия и прогулки могут благотворно повлиять на укрепление семейных уз и отношений с близкими родственниками.