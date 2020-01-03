Москвичам рассказали о прогнозе погоды на Рождество

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3 января 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Синоптики предупредили гостей и жителей столицы о погоде в Москве на рождество. Эксперты обещают, что к концу первой недели января в город придет снег и мороз.

Согласно информации, на погоду в столице окажет влияние скандинавский циклон, который принесет с собой облачность с прояснениями. Также в рождественскую ночь в Москве будет юго-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду и снежный покров до 5-7 сантиметров.

«Температура воздуха в рождественскую ночь составит от минус 6 до минус 9 градусов, днем 7 января — до 6 градусов мороза», - рассказали метеорологи.