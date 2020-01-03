Эксперт научил, как ускорить прогрев автомобиля

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3 января 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Эксперт Алексей Ревин рассказал, как в зимнее время можно уменьшить время прогрева двигателя автомобиля. Одним из способов он назвал увеличение оборотов двигателя.

Также в случае машин с вариатором или классическим автоматом можно переключить коробку передач на режим D. Ревин отметил, что в таком случае прогрев на холостом ходу должен быть коротким, после него постепенно можно начать движение. В случае нескольких поездок в день эксперт рекомендовал не давать двигателю остывать при помощи автозапуска по температуре. «Остыл мотор — пусть немного поработает. И так, возможно, несколько раз», - сказал он.