Милонов предложил научить школьников правильно запускать фейерверки

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3 января 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру образования Ольге Васильевой с предложением обучать школьников правильно использовать пиротехнику.

По мнению Милонова, детей перед зимними каникулами следует научить технике безопасности при использовании пиротехники, чтобы снизить сезонный травматизм.

«К сожалению, увлечение молодого поколения пиротехникой часто приводит к печальным последствиям... Подобные уроки можно было бы проводить накануне зимних каникул - учителя и специалисты-пиротехники могли бы не только рассказывать о правилах, но и демонстрировать правильные методы запуска салютов», - считает депутат.