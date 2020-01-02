Живём мы клёво!

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2 января 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

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Намедни произошло чудо чудное, диво дивное. Горячо любимый россиянами за вечно позитивные новости Росстат и заклятый враг суверенной демократии агентство Bloomberg в один голос протрубили, что жизнь становится лучше, что жизнь становится богаче. Иначе говоря, братья и сестры, жить нам хорошо!

Поддержим отечественного производителя позитива и начнем с Росстата. На днях он гордо провозгласил, что по итогам прошедшего года Свиньи реальные располагаемые доходы наших гордых россичей вырастут аж на 0,2% - 0,3%.

Это мы, гордецы, не замечаем этой статистической погрешности в карманах, а дорогой Росстат все учел, все подсчитал и нас обрадовал. И объяснил это внятно и ласково: мол, инфляция замедлилась, а платить стали больше. Первый вице-премьер Силуанов признался, что рост доходов это невероятная победа мудрого российского правительства. Не спим, не едим, и вот тебе, драгоценный народ, плоды наших усилий. Все для тебя, электорат, все во имя тебя!

Народ облегченно вздохнул, потом выдохнул и вприпрыжку побежал брать новые кредиты на на новогодний стол, новогодний стул и подарки. Брать потребкредиты вообще стало национальной забавой. Ведь вроде как бы доходы растут, инфляция куда-то падает, но зарплата заканчивается все быстрей и быстрей. А кушать хочется каждый день, да и в сандалиях зимой модно, но холодной. А раз завтра будет лучше, чем вчера (точно, точно! Об этом даже по телевизору сказали!), то ботинки купить можно и в кредит.

Таких уверенных в завтрашнем дне оптимистов в стране немало. По данным ЦБ, эти лучшие друзья банкиров одолжили у них 1 триллион 700 миллиардов рублей. Вот только пока неясно, это вместе с процентами али нет?

И вот, что странно: большое число оптимистов живет, мягко говоря, не в самых богатых регионах. РИА «Новости» рассказывает, что на первом месте по долгам счастливая Калмыкия. Если взять, например, среднегодовую зарплату и средний уровень долга, то получим индикатор долговой нагрузки в 86%. У Тувы, которая занимается второе место с конца, - 76%. В Курганской области, которая уверено держит бронзу, 73%.

От бедности, говорите, кредиты берут? Жрать нечего? Одеть нечего? Ну что вы, статистика, ведь знает все, кроме количества стульев. Вам же сказали, что жить стало лучше! Верьте им люди.

Наш заклятый друг Bloomberg не стал растекаться мыслью по всей стране и сосредоточился на лучших людях России, на титанах мысли и отцах демократии и капитализма. Залез, понимаешь, в чужой карман и скалькулировал стоимость их акций. И вы не поверите, и эти люди стали жить лучше, хотя казалось куда еще?!

Вот Владимир Потанин, который «Норникель», подорожал на 8,5 миллиарда долларов и стоит теперь 28,2 миллиарда. Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон стал богаче на 5,2 миллиарда. Состояние инженера-строителя Михельсона оценивается теперь в 24,6 миллиарда долларов. Владелец заводов, газет, пароходов и «Лукойла» Вагит Алекперов уступил немного. Его акции подорожали на 6,22 миллиарда тех же долларов, до каких-то смешных 22,3 миллиард. А еще подорожал Владимир Лисин, владелец "Северстали" Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", Алишер Усманов, Роман Абрамович, Андрей Мельниченко, главный владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.

В общем, топ-10 самых-самых стал «весить» больше на 40 миллиардов долларов. Или на два с половиной триллиона наших патриотических рублей. А вы говорите «тяжелый год»!

Так что в год Крысы все жители России вступают с оптимизмом. Вероятно, наши доходы вновь вырастут на 0,2%-0,3%. Об этом нам непременно расскажут по телевизору. Хозяева страны будут соревноваться в увеличении миллиардных состояний: обгонит ли Михельсон Потанина? Или вперед уйдет Алекперов?

А может быть, всех сделает «темная лошадь», проклятый коэффициент социального расслоения Gini (Джини)? В ушедшем году эксперты оценивали его на уровне 0,44. Такой же был в Римской империи. Ну там, где были патриции, плебеи и рабы. А потом пришли варвары, и такую империю никто не захотел защищать…