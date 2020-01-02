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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
фото: pixabay.com

Глава Crocus Group Араз Агаларов указал на то, что сейчас в России крайне низкие пенсии и заработные платы. Это, по мнению миллиардера, не способствует увеличению ВВП, передает Forbes в четверг, 2 января.

"Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов [порядка 13 тысяч рублей - прим. ред.], а у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая", - сказал Агаларов, которого цитирует издание.

По его словам, доходы населения крайне низкие, а увеличение ВВП без увеличения доходов населения невозможно. Производство не может процветать, так как у людей не хватает денег, чтобы купить товары и услуги.

"И скоро все поймут, что налоговое бремя, предусмотренное законодательством, невыполнимо. И чем раньше обратят внимание на то, что налоговую нагрузку надо снижать, - тем лучше будут результаты", - отметил он.

АС

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