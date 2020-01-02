Простоквашинский «новогодний позор» Союзмультфильма набрал миллион просмотров

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2 января 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: youtube

скриншот youtube-видео из мультфильма "Корпоратив"

Новая новогодняя серия мультфильма «Простоквашино» набрала миллион просмотров за пару дней. Она выглядит, как совершенная пошлость. Корреспондент АН ужаснулся, когда посмотрел ее.

«Похоронный гимн легенде отечественной анимации», — это первая мысль, которая пришла в голову прямо во время просмотра новогодней серии новой версии «Простоквашино». Она называется «Корпоратив». Если их можно так назвать, аниматоры «Союзмультфильма» решили высмеять офисную тематику.

Кот Матроскин раздает бытовые задания. Но все полусонные. Няня говорит, что нужно устроить корпоратив. Это придаст всем сил на целый год. Матроскину идея нравится. Домочадцы быстро все готовят. Няня представляется столичной звездой. Она говорит, что нужен шоколадный фонтан. Потом поет песню про Новый год. Шарик притаскивает самодельную конструкцию, и говорит, что сделал шоколадный фонтан. Конструкция начинает разваливаться на ровном месте. Она всех забрызгивает шоколадом. Итогом становится совместное решение, что корпоратив удался.

Это весь сюжет новой серии про «Простоквашино». В советское время подобное не пропустили бы цензоры. Не пропустили бы не по политическим мотивам, а потому что советские цензоры руководствовались удивительно тонким художественными вкусом. Подобная дребедень их попросту вывернула бы, как вывернула корреспондента АН.

Советские мультфильмы были произведением искусства. Любое классическое произведение, даже сказочное, восхищало своей естественностью. В том же Простоквашино дядя Федор сбежал от родителей. Действие строилось на стержне истории про его выживание в деревне в одиночку. Родители в это время ищут сына.

Диалоги в советском «Простоквашино» отыгрывались мастерски. Рисованная мультипликация притягивала своей теплотой. Истории были понятны и детям, и взрослым. Они рассказывались интересно.

Компьютерная анимация нынешнего «Союзмультфильма» отталкивает. Она холодная и примитивная. Диалоги произносятся таким неестественным тоном, что в них слышно актерское позерство, а не характер персонажа. История про тот же «корпоратив» банальна до скрипоты зубов.

Юмор настоящего «Простоквашино» строился на поворотах сюжета. Его двигал характер героя. Попытка насмешить зрителя в «Простоквашино» новом (в конкретной новогодней серии) строится на том, что весь дом забрызгивает жидким шоколадом из-за того, что сломалась самодельная конструкция шоколадного фонтана. Между прочим, это провоцирует детей на то, чтобы сломать что-нибудь дома. В мультфильме показано, что это весело.

Если бы не миллион просмотров на Youtube, повода вспомнить о новом «Простоквашино» у корреспондента АН было бы не больше, чем о любом новогоднем сюжете на любом региональном телеканале. Уровень тамошнего творчества бывает порой выше, чем у новой новогодней серии «Простоквашино». Она выглядит настоящим позором «Союзмультфильма». Его даже не хочется цитировать.