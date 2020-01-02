В Москве грабители пытались похитить сейф из дома экс-гендиректора ФГУП «Российские сети вещания и оповещения»

//Общество 13+

2 января 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве грабители забрались в дом экс-гендиректора ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» Игоря Зорина и попытались похитить сейф. Но бдительность сторожа спасла хозяйское добро.

Преступники залезли в частный дом на улице Байдукова через окно на втором этаже и унесли с собой сейф, в котором находилось 15 миллионов рублей, травматический пистолет и охотничье ружье. Охранник услышал как сработала сигнализация и вызвал полицию. Экс-главы госпредприятия РСВО Игоря Зорина с семьей в этот момент дома не было.

Утащить сейф преступники всё-таки не смогли, его нашли в 15 метрах от дома. Сейчас похитителей ищет полиция, сообщает канал "112".