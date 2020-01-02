Иоанн Кронштадтский: пророк прошлого века

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2 января 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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2 января Православная церковь чтит память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Добрый Батюшка, как его называли православные, известен своими чудесными предсказаниями и исцелениями. Еще при жизни заслужил почитание среди русского народа от крестьянина до императора.

На рубеже двадцатого века феноменальную популярность в народе приобрел протоиерей Иоанн, настоятель Андреевского собора в городе Кронштадт.

С чем была связана такая популярность?

Протоиерей Николай, приход в Литве: «Сложно точно сказать. Многие задавались таким вопросом, но четкого ответа нет. Как можно дать определение любви, жертвенности? Добрый Батюшка мог в любой момент оказать помощь ближнему, выслушать человека, помолиться о нем. Есть достоверные материалы, которые свидетельствуют о том, что каждое утро Иоанн Кронштадтский уходил «в народ» и раздавал еду, одежду, деньги, лекарства. Если вспомнить город Кронштадт того времени, то можно понять, что там жили люди ссыльные: те, которые не пришлись по нраву в Петербурге и их отправляли в Кронштадт. Беднота, инвалиды, матросы. А батюшка там служил.

Мемориальный музей-квартира святого праведного Иоанна Кронштадтского

Представьте себе, что через его руки в год проходил один млн рублей, но он ни одной копейки не оставлял себе. Все раздавал. Раздавал на лечение, на жилье, на учебу, на еду. Он был близок к народу. Он любил людей. Очень часто батюшка путешествовал по России. Но не просто, а открывал новые храмы. Любовь народа к Иоанну Кронштадтскому была действительно огромная. За всю историю Русской Православной церкви Синод разрешил отцу Иоанну проводить массовую исповедь! О чем это говорит? О том, что народ толпами шел к нему. Иоанн Кронштадтский видел боль людей, чувствовал народ.

У него есть замечательная книга «Моя жизнь во Христе». Как прекрасно и глубоко он говорит о судьбе России и ее будущем! «Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим! Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим! Если соберем любовь к России каждого в одну любовь – выстоим!» Как современно! Как нужно это сейчас православному человеку. И Иоанн Кронштадтский верил, что будет процветание России. «Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая – по старому образцу, крепкая своей верою во Христа бога и Святую Троицу – и будет по завету князя Владимира, - как единая Церковь!».

Сегодня православная церковь отмечает день памяти святого Иоанна Кронштадтского. 2 января (по новому стилю) 1909 года, после службы, в своей квартире в Кронштадте, добрый батюшка отошел тихо и мирно к Господу. А народ до сих пор идет к нему, чтобы помолиться, попросить об исцелении телесных и душевных болезнях, о здравии своим близким, о помощи в выборе жизненного пути. И Добрый Батюшка слышит и помогает. А как иначе? Святые праведные на Руси всегда были заступниками, помощникам, хранителями. На том и стоит православие!