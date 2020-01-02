"Болезнь не оставила мне шансов", знаменитый хирург-онколог, который сам два года боролся с раком, написал прощальное письмо

//Общество 13+

2 января 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Хирург-онколог Андрей Павленко — один из самых успешных оперирующих рак врачей страны, отец троих детей, весной 2018 года узнал, что у него рак желудка 3-й стадии. Развитие опухоли протекало в скрытой форме и бессимптомно.

Он не сдался. Он боролся со своей болезнью и несмотря на страшный диагноз, продолжал консультировать и оперировать. Кроме того, доктор завел блог, в котором делится со всеми желающими своими впечатлениями и ощущениями, дает советы людям, оказавшимся в подобной ситуации. А затем и основал собственный благотворительный фонд.

Но, как бы это не звучало банально, болезнь оказалась сильнее. На своей странице в Facebook врач опубликовал прощальное письмо. «Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние два месяца не оставила мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения - не опускайте руки! Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло. Спасибо вам за то, что были со мной!! Всем удачи!!!», - написал несколько часов назад Андрей Павленко, хирург-онколог Ленинградского областного онкологического диспансера.