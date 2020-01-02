Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Болезнь не оставила мне шансов", знаменитый хирург-онколог, который сам два года боролся с раком, написал прощальное письмо

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Хирург-онколог Андрей Павленко — один из самых успешных оперирующих рак врачей страны, отец троих детей, весной 2018 года узнал, что у него рак желудка 3-й стадии. Развитие опухоли протекало в скрытой форме и бессимптомно.

Он не сдался. Он боролся со своей болезнью и несмотря на страшный диагноз, продолжал консультировать и оперировать. Кроме того, доктор завел блог, в котором делится со всеми желающими своими впечатлениями и ощущениями, дает советы людям, оказавшимся в подобной ситуации. А затем и основал собственный благотворительный фонд.

Но, как бы это не звучало банально, болезнь оказалась сильнее. На своей странице в Facebook врач опубликовал прощальное письмо. «Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние два месяца не оставила мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения - не опускайте руки! Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло. Спасибо вам за то, что были со мной!! Всем удачи!!!», - написал несколько часов назад Андрей Павленко, хирург-онколог Ленинградского областного онкологического диспансера.

БИ

//картина дня

Общество

Глава Крыма Аксенов высказался по поводу факельного шествия на Украине в честь Бандеры

Глава Крыма Аксенов высказался по поводу факельного шествия на Украине в честь Бандеры

Глава Крыма Сергей Аксенов возмущен Украиной, устроившей факельные шествия нацистов по поводу годовщины дня рождения Бандеры. Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего с Украиной.

Российские депутаты признали, что бедность передаётся по наследству, а люди из разных слоев общества не пересекаются друг с другом. «У нас широко входят понятия «ловушка бедности», «наследственная бедность»

Российские депутаты признали, что бедность передаётся по наследству, а люди из разных слоев общества не пересекаются…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Москве грабители забрались в дом экс-гендиректора ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» Игоря Зорина и попытались похитить сейф. Но бдительность сторожа спасла…

Андрей Павленко — один из самых успешных оперирующих рак врачей страны, отец троих детей, весной 2018 года узнал, что у него рак желудка. Он не сдавался и продолжал…

//новости ан

Очень актуальная идея родилась в головах жителей из Перми. Там открыли специальный магазин, куда можно сдать ненужные подарки, которым так и не нашлось места ни в сердце…

//новости ан

Вчера московская полиция обратилась за помощью, они искали 6-летнюю девочку, которая якобы была похищена в новогоднюю ночь. Но злоумышленница сама пришла в полицию, она…

//новости ан

//новости ан

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на новогоднее «пожелание» Сенцова. Он сказал, что хочет гулять по проспекту Бандеры. Наталья Поклонская предложила…

Известный российский актер Евгений Пронин поделился в новогоднюю ночь радостной новостью со своими поклонниками. Знаменитость рассказал всем о рождении наследника.