В 2020 году южноуральские женщины станут меньше рожать?

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2 января 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Эксперты предсказали несколько сценариев развития демографической ситуации в Челябинской области. Как сообщает агентство «Полит74», в 2020 году количество новорожденных на 1000 человек сократится с 10 до 9,7. Таков консервативный прогноз экспертов, в целевом сценарии общий коэффициент рождаемости составит 11 человек на одну тысячу населения.

По мнению аналитиков, при самом худшем раскладе в 2020 году население Челябинской области сократиться на 15 400 человек, при базовом сценарии — на 12400 человек, а при целевом сценарии — на 7300 человек.

Численность населения останется на том же уровне в Трехгорном, Южноуральске и Усть-Катаве. Между тем, некоторым городам предсказывают рост населения, среди них — Чебаркуль, Снежинск, Копейск. Челябинск, Верхний Уфалей, Магнитогорск и Миасс будут терять людей.

Эксперты уверены в том, что хуже всего с демографией обстоят дела в сельских районах. Лидером падения среди муниципальных районов станет Ашинский район, который по консервативному сценарию потеряет в 2020 году 1000 жителей. А если даже будет реализован более оптимистичный сценарий, то потери составят 900 человек. Численность населения на прошлогоднем уровне удастся удержать Увельскому району (31 900 человек, при целевом сценарии в территории возможен незначительный рост населения) и Верхнеуральскому району (34 000 человек, целевой сценарий также предполагает незначительный рост).