Умер главный конструктор легендарных боевых машин

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2 января 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: ТАСС

БМП-3 на фото Globallookpress.com/ Komsomolskaya Pravda

В новогоднюю ночь скончался главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Дата похорон пока не известна», — процитировало агентство председателя курганского Союза промышленников и предпринимателей Сергея Муратова: «Он умер в ночь с 31 декабря на 1 января».

Александр Благонравов работал на Курганском машиностроительном заводе. Он был главным конструктором боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3.

БМП стала символом советской, а затем и российской армии наряду с БТР. Она была создана для доставки бойцов к переднему краю обороны.