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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Не знаете, куда деть ненужные подарки? В Перми открыли магазин, куда с выгодой можно сдать опостылевший презент от бывшего мужа

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Не знаете, куда деть ненужные подарки? В Перми открыли магазин, куда с выгодой можно сдать опостылевший презент от бывшего мужа

Очень актуальная идея родилась в головах жителей из Перми. Там открыли специальный магазин, куда можно сдать ненужные подарки,  которым так и не нашлось места ни в сердце, ни в доме.

Сначала «подарочный» хлам от друзей и знакомых копился у авторов идеи. Вот они и решили — что такого же «добра» должно быть полно у многих и открыть специальный магазин, чтобы распродать свои ненужные подарки, а заодно и другим помочь.

Схема проста — сами называете цену, магазин накидывает небольшой процент и ставит презент на продажу. Принимают всё, кроме еды, техники и одежды. Сейчас полки наполнились различными сувенирами, множеством мягких игрушек, особенно крыс, и прочими мелочами для дома, которые подарили, но они оказались совсем не к месту в интерьере.

«Я принесла подарок от бывшего мужа, чтобы глаза не мозолил», - призналась одна из тех, кто принес свой сувенир на продажу.

БИ

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