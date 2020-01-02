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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Ученые поделились, как снизить платежи за воду

, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Ученые поделились, как снизить платежи за воду
Фотобанк АН

Ученые Пензенского государственного университета разработали автоматическую систему регулировки уровня подачи чистой воды. Она работает на основе ультразвука, который передает данные на пульт управления

Также устройство способно автоматически обеспечивать плавный пуск и регулировать остановку двигателей насоса. По мнению разработчиков, это снизит износ коммуникаций и поможет избежать протечек. Так существенно сократятся потери воды и электроэнергии, практически на 90%. Следовательно, сумма платежа жилищно-коммунальных услуг станет существенно меньше.

Разработку пока не сумели внедрить в массы, но создатели уверены, что это удастся сделать в наступившем году.

ЕЧ

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