Появилось видео момента взрыва газа в Твери

Мощный хлопок и облако пламени разорвали ночную тишину. Так выглядел взрыв со двора. Второго января в одной из многоэтажек в Твери взорвался газ. Видео произошедшего опубликовали региональные СМИ.
Теперь уже известно, что пострадала семейная пара. Супруга хотела приготовить мужу завтрак. На видео видно, что в окне позднее пострадавшей квартиры на третьем этаже горит свет. В какой-то момент происходит взрыв.
В результат происшествия были эвакуированы жильцы дома. Их поселили в одной из соседних школ.
Пока эксперты устанавливают был ли причинен ущерб несущим конструкциям жилого дома. Тем временем следственные органы начали проверку обстоятельств. Специалисты устанавливают причины произошедшего.