Появилось видео момента взрыва газа в Твери

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2 января 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: youtube-страничка Tvergrad

скриншот видео, опубликованного Следкомом РФ

Мощный хлопок и облако пламени разорвали ночную тишину. Так выглядел взрыв со двора. Второго января в одной из многоэтажек в Твери взорвался газ. Видео произошедшего опубликовали региональные СМИ.

В Твери произошел взрыв газа, есть пострадавшие

Теперь уже известно, что пострадала семейная пара. Супруга хотела приготовить мужу завтрак. На видео видно, что в окне позднее пострадавшей квартиры на третьем этаже горит свет. В какой-то момент происходит взрыв.

В результат происшествия были эвакуированы жильцы дома. Их поселили в одной из соседних школ.

Пока эксперты устанавливают был ли причинен ущерб несущим конструкциям жилого дома. Тем временем следственные органы начали проверку обстоятельств. Специалисты устанавливают причины произошедшего.