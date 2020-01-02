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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Татарстане воспитатель грубо толкнула ребенка в новогодней репетиции

, 13:34 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: Вечерняя Казань

В Татарстане воспитатель грубо толкнула ребенка в новогодней репетиции
персонаж Минерва Макгонагалk на скриншоте кадра из фильма про "Гарри Поттера"

Воспитатель несколько раз толкнула ребенка. Тот упал. Инцидент произошел в детском саду №8 в городе Арске (Татарстан). Видео попало в интернет.

Саму воспитательницу уже уволили. В детском саду началась проверка. Санкциям подверглась заведующая.

«С музыкальным работником (внешний совместитель) договор был расторгнут досрочно. Заведующая детским садом отстранена от служебных обязанностей в связи с проведением расследования. В настоящее время проверка продолжается», — сообщили местные власти. Их процитировали региональные СМИ.

Поводом для увольнения стал инцидент во время репетиции новогоднего выступления. Он попала на видео. Дети высыпали вереницей в помещение. Не все из них еще заучили задачу, поэтому то и дело начинается путаница. В какой-то момент одна из взрослых выходит из себя.

Одна из воспитательниц ударяет мальчика. Потом она толкает его и тот падает.

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