В Татарстане воспитатель грубо толкнула ребенка в новогодней репетиции

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2 января 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: Вечерняя Казань

персонаж Минерва Макгонагалk на скриншоте кадра из фильма про "Гарри Поттера"

Воспитатель несколько раз толкнула ребенка. Тот упал. Инцидент произошел в детском саду №8 в городе Арске (Татарстан). Видео попало в интернет.

Саму воспитательницу уже уволили. В детском саду началась проверка. Санкциям подверглась заведующая.

«С музыкальным работником (внешний совместитель) договор был расторгнут досрочно. Заведующая детским садом отстранена от служебных обязанностей в связи с проведением расследования. В настоящее время проверка продолжается», — сообщили местные власти. Их процитировали региональные СМИ.

Поводом для увольнения стал инцидент во время репетиции новогоднего выступления. Он попала на видео. Дети высыпали вереницей в помещение. Не все из них еще заучили задачу, поэтому то и дело начинается путаница. В какой-то момент одна из взрослых выходит из себя.

Одна из воспитательниц ударяет мальчика. Потом она толкает его и тот падает.