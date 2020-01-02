Ребенка, которого полиция искала в новогоднюю ночь нашли.

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2 января 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Вчера московская полиция обратилась за помощью, они искали 6-летнюю девочку, которая якобы была похищена в новогоднюю ночь. Разослали приметы и ребенка, и женщины, которая увела его. Но злоумышленница сама пришла в полицию, она заявляет, что «спасала» ребёнка.

Московская полиция сообщила о похищении ребёнка в новогоднюю ночь и просит помощи

Как оказалось, женщина была приглашена на Новый год в семью девочки и просто забрала ее, когда мать Тани громко поругалась со своим сожителем. По словам женщины, она увидела грязную шестилетнюю девочку, а вокруг нее пьяных людей, крики и шум. По ее словам, девочка сама попросила забрать ее из дома. В полтретьего ночи они ушли.

Женщина отвела девочку к себе домой, накормила и уложила спать, а потом она привела Таню в полицию. Сейчас девочка и женщина на допросе в СК. А на мать девочки составят протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, пишет канал «Baza».