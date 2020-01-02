В России установлены новые критерии определения инвалидности

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2 января 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Titov, globallookpress.com

В России с 1 января 2020 года действуют новые критерии установления инвалидности детям и взрослым.

Эти нормы будут использовать при проведении медико-социальной экспертизы для определения инвалидности.

Согласно приказу Минтруда России "О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" определены критерии при первичном и вторичном освидетельствовании. Новые правила предусматривают систему оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма детей и лиц старше 18 лет.

Оценка возможностей здоровья для детей и взрослых теперь проводится по различным критериям.