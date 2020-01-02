Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В России установлены новые критерии определения инвалидности

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

В России установлены новые критерии определения инвалидности
Nikolay Titov, globallookpress.com

В России с 1 января 2020 года действуют новые критерии установления инвалидности детям и взрослым.
Эти нормы будут использовать при проведении медико-социальной экспертизы для определения инвалидности.

Согласно приказу Минтруда России "О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" определены критерии при первичном и вторичном освидетельствовании. Новые правила предусматривают систему оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма детей и лиц старше 18 лет.

Оценка возможностей здоровья для детей и взрослых теперь проводится по различным критериям.

ИЧ

//картина дня

Общество

Глава Крыма Аксенов высказался по поводу факельного шествия на Украине в честь Бандеры

Глава Крыма Аксенов высказался по поводу факельного шествия на Украине в честь Бандеры

Глава Крыма Сергей Аксенов возмущен Украиной, устроившей факельные шествия нацистов по поводу годовщины дня рождения Бандеры. Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего с Украиной.

Российские депутаты признали, что бедность передаётся по наследству, а люди из разных слоев общества не пересекаются друг с другом. «У нас широко входят понятия «ловушка бедности», «наследственная бедность»

Российские депутаты признали, что бедность передаётся по наследству, а люди из разных слоев общества не пересекаются…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

Вчера московская полиция обратилась за помощью, они искали 6-летнюю девочку, которая якобы была похищена в новогоднюю ночь. Но злоумышленница сама…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на новогоднее «пожелание» Сенцова. Он сказал, что хочет гулять по проспекту Бандеры. Наталья Поклонская предложила…

//новости ан

Известный российский актер Евгений Пронин поделился в новогоднюю ночь радостной новостью со своими поклонниками. Знаменитость рассказал всем о рождении наследника.

//новости ан

//новости ан

Ярославская епархия отстранила иерея Александра Парфёнова от священнослужения на пять лет. Он связывает это со своей общественной деятельностью, которая не нравится…

//новости ан

Модель и телеведущая Маша Миногарова пожалуй единственная из отечественных знаменитостей честно написала в соцстети о том, что не такой уж и светлый год был у неё, как…