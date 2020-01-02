"Ловушка бедности". Нищета передается по наследству, поэтому более 90% россиян не могут достойно жить, считают депутаты

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2 января 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Российские депутаты признали, что бедность передаётся по наследству, а люди из разных слоев общества все меньше пересекаются друг с другом. «У нас широко входят в обиход понятия «ловушка бедности», «наследственная бедность», «сословия», «пролетариат», - считает депутат Госдумы Сергей Пантелеев.

«По данным Росстата, количество граждан, имеющих доходы ниже или на уровне прожиточного минимума, было в первом квартале 2019 года 20,9 млн человек, правда во втором их стало 18,6 млн. Если Росстат ещё очень постарается, мы так скоро победим бедность», - посмеялся над российской статистикой парламентарий.

По данным Росстата, более 15% работают только на еду, порядка 49% — только на еду и на недорогую одежду, 32% могут позволить еду, одежду, даже или телевизор, или холодильник, но не автомобиль или жильё. Итого, делает вывод депутат, более 90% граждан не могут достойно жить, иметь уверенность и перспективы в будущем.

Депутат считает, что социальной поддержкой бедность в России не преодолеть.