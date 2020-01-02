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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Глава Крыма Аксенов высказался по поводу факельного шествия на Украине в честь Бандеры

, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Крыма Аксенов высказался по поводу факельного шествия на Украине в честь Бандеры
Сергей Аксенов, фото: vk.com/aksenovrk

Глава Крыма Сергей Аксенов возмущен Украиной, устроившей факельные шествия нацистов по поводу 111-летия со дня рождения Степана Бандеры.  По оценке Аксенова, "новогодние факельные шествия нацистов - это очередной плевок в душу миллионам людей, очередное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма".

Глава Крыма отметил, что украинские власти заявляют - Украина движется в Европу. После шествия националистов в Киеве Аксенов сравнил Украину с Германией тридцатых годов прошлого века.

"Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями", - подчеркнул Сергей Аксенов.

"Бандеровщина – проклятие Украины, главный фактор деградации и разрушения страны, идейное «топливо» гражданской войны", - написал он в соцсети.

По его словам, "это идеология, которая сочетает в себе звериную жестокость и хуторскую ограниченность, раздутое самомнение и холопство".  "Для большей части Украины она чужда и отвратительна, это «вирус», который создан искусственно и занесен извне. Невозможно построить государство на таком гнилом фундаменте", - убежден Сергей Аксенов.

ИЧ

//картина дня

Общество

Глава Крыма Аксенов высказался по поводу факельного шествия на Украине в честь Бандеры

Глава Крыма Аксенов высказался по поводу факельного шествия на Украине в честь Бандеры

Глава Крыма Сергей Аксенов возмущен Украиной, устроившей факельные шествия нацистов по поводу годовщины дня рождения Бандеры. Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего с Украиной.

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