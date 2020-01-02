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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Новый лифт упал в доме перед Новым годом, погибли 4 человека из одной семьи

, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Новый лифт упал в доме перед Новым годом, погибли 4 человека из одной семьи
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Четыре человека из одной семьи погибли в Бразилии перед новым годом из-за лифта.  В Сан-Паулу женщина с супругом и сыном и ее сестрой вошли в кабину лифта и стали подниматься на свой этаж.

Неожиданно лифт устремился вниз и рухнул. Погибли все, кто был в лифте трое взрослых и ребенок.
Жители дома слышали их душераздирающие крики, пишет Daily Mail.

По словам жильцов дома, лифт только установили 23 декабря. Но новый лифт неоднократно ломался. Люди в нем постоянно застревали. Кабинка останавливался на полпути. Неоднократно переклинивало двери, не срабатывала аварийная кнопка. Жители квартир обращались с жалобами к владельцам дома, но они не реагировали на обращение, пока не случилась страшная трагедия.

ИЧ

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