Новый лифт упал в доме перед Новым годом, погибли 4 человека из одной семьи

//Общество 13+

2 января 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Четыре человека из одной семьи погибли в Бразилии перед новым годом из-за лифта. В Сан-Паулу женщина с супругом и сыном и ее сестрой вошли в кабину лифта и стали подниматься на свой этаж.

Неожиданно лифт устремился вниз и рухнул. Погибли все, кто был в лифте трое взрослых и ребенок.

Жители дома слышали их душераздирающие крики, пишет Daily Mail.

По словам жильцов дома, лифт только установили 23 декабря. Но новый лифт неоднократно ломался. Люди в нем постоянно застревали. Кабинка останавливался на полпути. Неоднократно переклинивало двери, не срабатывала аварийная кнопка. Жители квартир обращались с жалобами к владельцам дома, но они не реагировали на обращение, пока не случилась страшная трагедия.