В России за новогоднюю ночь появилось почти 100 миллионеров, 99 человек выиграли по миллиону рублей

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2 января 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В новогодней лотерее по одному миллиону рублей выиграли 99 человек. Это та самая лотерея, в которой житель Москвы выиграл один миллиард рублей. Всего в новогоднем розыгрыше "Столото" выиграло 28 801 695 билетов.

Общая сумма выигрышей составила 3 507 979 503 рубля. По миллиону рублей было разыграно 105 призов. Больше всего новоиспеченных миллионеров появилось в Москве и Московской области. В столичном регионе по 1 млн рублей выиграли 20 человек.

В Санкт-Петербурге по миллиону выиграли семь человек, в Башкирии — шесть, в Ростовской области — пять, а в Свердловской и Новосибирской областях — по четыре человека.

Выигравший миллиард, как и миллионеры, получит сумму за вычетом НДФЛ в 13 процентов.

Миллиардеру необходимо явиться в лотерейный центр "Столото" для оформления необходимых документов. В первую очередь пройдёт процедура проверки подлинности билета. Выигрыш победитель получит в течение полугода.