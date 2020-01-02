Как действовать, если вам по ошибке перевели деньги на карту

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2 января 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rambler.ru

Фотобанк АН

Перевод денег по ошибке — случайность, которая в последнее время происходит очень часто. Чаще всего этим занимаются мошенники как методом вымогательства средств. Здесь важно не растеряться и правильно действовать.

Вначале нужно посмотреть, действительно ли на вашей карте появился дополнительный перевод. После этого нужно сходить в банк и попросить выписку. В ней будет написано, от кого пришли деньги. Если там будет указано физическое лицо, то стоит сообщить об этом, потому что тогда все обязательства лягут на сотрудников банка, которые должны будут во всем разобраться.

Часто злоумышленники выманивают средства под предлогом того, что они были переведены по ошибке. Они присылают СМС, якобы от банка, или звонят и представляются сотрудниками. В таком случае сообщают об ошибочном переводе и просят перевести деньги на определенный телефонный номер. Для начала нужно проверить, действительно ли это так, или позвонить по горячей линии в свой банк. Если мошенники не отстанут, можно пригрозить им сотрудниками полиции.

Если вы получили неожиданные деньги и сразу их потратили, это расценивается как присвоение чужих средств. В этом случае банк будет требовать от вас их вернуть, и даже может быть возбуждено как гражданское, так и уголовное разбирательство.