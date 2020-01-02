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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Армении 52 человека пострадали от новогодних фейерверков, в их числе - дети и подростки

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Армении 52 человека пострадали от новогодних фейерверков, в их числе - дети и подростки
Фотобанк АН

Свыше пятидесяти человек пострадали в Армении на новый год от пиротехнических средств. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

Торосян рассказал, что за последние два дня в медицинские центры обратились пятьдесят два жителя, которые пострадали от фейерверков. Он отметил: восемь человек- дети в возрасте от семи до 14 лет, семеро - подростки 15-17 лет, остальные - взрослые, от 18 лет и старше. В 49 случаях диагностированы травмы ладони и запястья.

Министр призвал полностью отказаться от бытовой пиротехники и добавил, что уже разработаны законопроекты об ограничении их продажи.

В России до наступления праздников Роспотребнадзор дал рекомендации на что нужно обращать внимание при покупке пиротехнической продукции. Самое главное – упаковка салюта должна быть сухой, на ней должна быть инструкция по использованию.

ЕЧ

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