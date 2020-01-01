В этот раз на ветер улетело в Крыму рекордное количество денег

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1 января 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Продавцы пиротехнических устройств связывают это с круглой датой года, которые обычно отмечают более громко и дорого.

В трех точках продажи пиротехники в Симферополе 1 января 2020 года «Аргументам недели — Крым» подтвердили, что продали фейерверков и хлопушек больше, чем на Новый год 2018 и 2019 годов. По заверениям ритейлеров, новогоднего товара они сбыли процентов на 20 сверх ожидаемого.

«Так же было и в 2010 году. Людям нравятся круглые даты. Вот они их и отмечают с большим размахом», - высказал свое предположение один из продавцов.

По заверениям симферопольцев, так же картина с продажами по всему Крыму. Этот вывод они делают, получая информацию либо из филиалов, либо от знакомых.