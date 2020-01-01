Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк молится у себя в кабинете и читает афоризмы президента В. В. Путина

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1 января 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Юрий ГОЦАНЮК рассказал, что как только у него появляется свободное время, он сразу берется за томик «Цитаты и афоризмы» Владимира ПУТИНА.

Председатель правительства Крыма Юрий ГОЦАНЮК стал героем программы «Под сукном» канала «Крым 24».

В кабинете председателя много икон. Зачем все, он не объяснил, но об иконе Георгия Победоносца рассказал. «Почему эта икона? Потому что это мой ангел-хранитель. Видите, он убивает змея. Но тут не потому что он убивает змея, а иногда я на нее посмотрю и она мне помогает преодолеть трудности», - в свойственной для него путанной манере пояснил ГОЦАНЮК.

Наличие «иконостаса» в кабинете он объяснил так: «Иногда бывает подошел, помолился господу богу — и все хорошо». Молится ли он только за себя или за всех крымчан или еще и за исполнение бюджета, ведущая, к сожалению, у него не уточнила. Но если судить, что не у всех все хорошо, то молится Юрий Михайлович исключительно корыстно.

По его же словам он, случается «Выезжаю в поле. Ложусь в пшеницу или ячмень. Гляжу в небо и радуюсь тому, что есть».

А когда между работой и лежанием в полях появляется минутка, глава правительства читает книги Владимира ПУТИНА. «Не то, чтобы настольная книга. Но иногда возьму афоризмы Владимира Владимировича и читаю», - пояснил он наличие единственной книги на столе.

Что он делает чаще - молится или читает ПУТИНА - ГОЦАНЮК не уточнил.