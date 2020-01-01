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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В России изменились правила содержания некоторых животных

, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

В России изменились правила содержания некоторых животных
фото: pixabay.com

С 1 января в России вступили в силу новые правила госнадзора за обращением с животными. Данные дополнения приняты к уже действующим положениям соответствующего закона.

Согласно новым правилам, хозяевам опасных пород собак запрещено выгуливать их без намордника и поводка за пределами огороженной территории.

Теперь россияне не имеют права держать дома диких животных, а владельцы приютов берут ответственность за животных наравне с хозяевами. Введён запрет на умерщвление животных без указания ветеринара.

Также незаконным является содержание контактного зоопарка, кроме случаев, когда животные могут в любое время уйти в недоступное для людей укрытие.

БА

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