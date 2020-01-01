Бандеровцы проводят в Киеве факельное шествие

По столице Украины прокатывается кровавое зарево. Националисты проводят факельное шествие, посвященное дню рождения Степана Бандеры.
Официальное шествие было назначено на шесть часов вечера. Заявка была подана заранее. И этот марш был согласован с властями.
По улицам Киева прокатилась многотысячная вереница сторонников Бандеры. Они шли с зажженными факелами в руках.
Полиция подготовилась заранее. К месту проведения торжеств были стянуты сотрудники ключевых силовых ведомств. Но их присутствие не сбивает градус напряженности.
Очевидцы марша опасаются произносить русские слова, оказавшись рядом с шествием. Среди лозунгов то и дело слышны антироссийские призывы и угрозы смертью.
Это шествие националисты посвятили дню рождения Бандеры. Он родился 1 января.