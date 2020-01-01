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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Бандеровцы проводят в Киеве факельное шествие

, 19:18 [ «Аргументы Недели», , ]

Бандеровцы проводят в Киеве факельное шествие
скриншот youtube-видео факельного шествия в Киеве

По столице Украины прокатывается кровавое зарево. Националисты проводят факельное шествие, посвященное дню рождения Степана Бандеры.

Официальное шествие было назначено на шесть часов вечера. Заявка была подана заранее. И этот марш был согласован с властями.

По улицам Киева прокатилась многотысячная вереница сторонников Бандеры. Они шли с зажженными факелами в руках.

Полиция подготовилась заранее. К месту проведения торжеств были стянуты сотрудники ключевых силовых ведомств. Но их присутствие не сбивает градус напряженности.

Очевидцы марша опасаются произносить русские слова, оказавшись рядом с шествием. Среди лозунгов то и дело слышны антироссийские призывы и угрозы смертью.

Это шествие националисты посвятили дню рождения Бандеры. Он родился 1 января.

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