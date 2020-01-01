Бандеровцы проводят в Киеве факельное шествие

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1 января 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

скриншот youtube-видео факельного шествия в Киеве

По столице Украины прокатывается кровавое зарево. Националисты проводят факельное шествие, посвященное дню рождения Степана Бандеры.

Официальное шествие было назначено на шесть часов вечера. Заявка была подана заранее. И этот марш был согласован с властями.

По улицам Киева прокатилась многотысячная вереница сторонников Бандеры. Они шли с зажженными факелами в руках.

Полиция подготовилась заранее. К месту проведения торжеств были стянуты сотрудники ключевых силовых ведомств. Но их присутствие не сбивает градус напряженности.

Очевидцы марша опасаются произносить русские слова, оказавшись рядом с шествием. Среди лозунгов то и дело слышны антироссийские призывы и угрозы смертью.

Это шествие националисты посвятили дню рождения Бандеры. Он родился 1 января.