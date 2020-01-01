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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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«Джокер» рассекретил информацию о том, что сделало командование ВСУ на линии фронта

, 18:24 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: "Джокер ДНР"

«Джокер» рассекретил информацию о том, что сделало командование ВСУ на линии фронта
фото: pixabay.com

Один из самых засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР» опубликовал новую порцию украинской военной тайны. Он рассказал, что командование ВСУ сделало на линии фронта на Донбассе.

Новый «слив» касался системы наблюдения. Автору канала «Джокер ДНР» удалось выяснить информацию о системе наблюдения, которое организовали украинские генералы.

«Вдоль всего фронта, с интервалом 200 метров, установлены IP-камеры, от всех КПВВ до ближайших больших населенных пунктов», — пояснил «Джокер ДНР»: «Вся линия фронта мониторится дистанционно видеокамерами в режиме онлайн. Полученные данные анализируются и обрабатываются с помощью американских компьютерных программ, и стекаются в три центра управления войсками».

Карты точек, где находятся камеры наблюдения, пока нет. «Джокер ДНР» пообещал взломать систему и получить несанкционированный доступ к украинским камерам.

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