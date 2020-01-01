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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Житель Москвы выиграл 1 миллиард рублей в лотерею. Билет обошёлся ему в 100 рублей

, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Житель Москвы выиграл 1 миллиард рублей в лотерею. Билет обошёлся ему в 100 рублей

Житель Москвы выиграл 1 миллиард рублей в лотерею. Трансляцию шоу «Новогодний миллиард» смотрели многие россияне, но далеко не многие смогли угадать правильную комбинацию цифр.

Выигрыш стал рекордным в истории российских государственных лотерей, при этом имя победителя пока не известно, но живет он точно в столице. Всего в розыгрыше приняли участие 53 614 853 билета. Билет обошёлся ему в 100 рублей.

Любители делить шкуру неубитого медведя в Сети уже обсуждают, куда бы они дели такие "деньжищи", ну а некоторые просто радуются за счастливчика.

БИ

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