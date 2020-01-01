Московская полиция сообщила о похищении ребёнка в новогоднюю ночь и просит помощи

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1 января 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

Пресс-служба полиции сообщила, что в новогоднюю ночь неизвестная женщина похитила 7-летнюю девочку у дома по улице Яблочкова. Если у кого-то есть информация о местонахождении ребенка, просьба сообщить в органы правопорядка.

В МВД указали приметы девочки: Таня ростом около 120 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы русые, была одета в розовый комбинезон и сапоги того же цвета. В материалах полиции говорится, что предполагаемой похитительнице на вид около 30 лет, она славянской внешности, волосы тёмные, была в белом пуховике и тёмных джинсах.