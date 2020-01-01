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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

«Терапевтическая церковная мера»: священника отстранили от службы за то, что пошел против церковного начальства

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

«Терапевтическая церковная мера»: священника отстранили от службы за то, что пошел против церковного начальства
Фото: соцсети

Ярославская епархия отстранила иерея Александра Парфёнова от священнослужения на пять лет. Он связывает это со своей общественной деятельностью, которая не нравится чиновникам от церкви.

Священнослужащий борется за сохранение исторической местности «Гора святой Марии» в Ростовском районе. Власти хотели устроить карьер на месте исторически значимых объектов XI и XII веков. Парфёнов передал собранные сельские церковные архивы в Ростовский государственный музей-заповедник. Священник считает, что там они будут в большей сохранности. Епархиальные власти требовали передать документы им. Также он подписал открытое письмо священников в поддержку фигурантов «московского дела».

Пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский заявил tjournal .ru, что отстранение Парфёнова «является терапевтической церковной мерой», которая «должна вернуть» его «в правильное настроение».

БИ

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