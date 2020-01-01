Рига встретила 2020 год!

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1 января 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Новый год в Риге, фото автора

Погода в новогоднюю ночь не баловала рижан и гостей столицы: промозглый ветер, дождь и холод. Но тысячи рижан и гостей столицы вышли на главную набережную, чтобы встретить 2020 год!

Зрители наблюдали за праздничным концертом и салютом. Всем было весело! Люди поздравляли друг друга с Новым годом и желали счастья, благополучия, здоровья.

Надо отметить, что встреча Нового года прошла не совсем спокойно в Латвии. Девять человек получили травмы и были доставлены в больницы страны.

Комментирует директор 2-й рижской больницы Янис Петронис: «В наступившем году уже больше травм, чем в 2019. Насколько я помню, то в прошлом году всего три человека пострадали. В нынешнем девять человек попали в больницы. Травмы были получены при запуске петард и фейерверков. Были люди и с химическими ожогами. Один мужчина потерял пальцы, когда пытался зажечь петарду. Пострадал и маленький ребенок. Видимо, весело встречали Новый год. В основном, люди поступали с ожогами. Следует быть внимательными при «общении» с пиротехникой. С Новым годом! Будьте здоровы!»