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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Москве и области объявлен "желтый" уровень погодной опасности и ожидаются похолодания

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Москве и области объявлен
фото: pixabay.com

В Гидрометцентре сообщили, что в среду, 1 января, в Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы. Отмечается, что предупреждение будет действовать до 21.00 четверга.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - отмечается на сайте ведомства.

Температура в Москве составляет от -2 до 0 градусов, преимущественно без осадков, но при этом в течение дня ожидается похолодание. Давление - 744 миллиметров ртутного столба.

Известно, что в четверг в столице будет облачно, возможны осадки в виде снега. Отметка термометра упадёт до - 4 градусов.

БА

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