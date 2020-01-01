В Москве и области объявлен

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1 января 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Гидрометцентре сообщили, что в среду, 1 января, в Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы. Отмечается, что предупреждение будет действовать до 21.00 четверга.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - отмечается на сайте ведомства.

Температура в Москве составляет от -2 до 0 градусов, преимущественно без осадков, но при этом в течение дня ожидается похолодание. Давление - 744 миллиметров ртутного столба.

Известно, что в четверг в столице будет облачно, возможны осадки в виде снега. Отметка термометра упадёт до - 4 градусов.