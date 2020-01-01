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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Во Владивостоке спалили символ нового года - фигуру мыши стоимостью 677 тысяч рублей

, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Во Владивостоке спалили символ нового года - фигуру мыши стоимостью 677 тысяч рублей
Фото: соцсеть

Во Владивостоке сгорел символ 2020 года, установленный на главной площади города, – фигура мыши стоимостью 677 тысяч рублей. Многие считают, что это сделали вандалы, а кто-то думает, что это месть за судебное разбирательство.

Сначала еще в середине декабря многострадальную мышь сбил гонщик на дрифте. После подрядчик, который установил фигуру, затеял с нарушителем судебную тяжбу, поэтому на площади установили новую фигуру, а старую просто прикрыли синим брезентом до конца разбирательств.

И вот теперь символ нового года сгорел. Однако так и не известно, загорелась она от петарды или ее подожгли. В любом случае инсталляция за больше чем полмиллиона рублей больше не украшает центр города.

БИ

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