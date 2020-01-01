Украинцы искали на Новый год возможность посмотреть «Россию-1» и Путина

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1 января 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

скриншот youtube-видео новогоднего обращения Путина на "России-1"

Граждане Украины искали трансляцию телеканала «Россия-1» и новогоднее обращение Президента России. Такие данные порталов youtube и Google.

«Россия-1» находится в списке запрещенных на Украине средств массовой информации. В этом списке находятся все федеральные российские телеканалы. Поэтому новогоднее обращение Путина украинцы могут посмотреть только в интернете.

В списке новогодних запросов на Украине доминирует праздничная тематика. Трансляция «России-1» находится на десятом месте по количеству запросов. Поздравление Владимира Путина тоже не на первом месте, но его украинцы искали также активно.

В целом к российской телевизионной и кинопродукции в украинском видеосегменте достаточно серьезный интерес. Как и в советские времена, «Ирония судьбы или с легким паром» на Украине по-прежнему ассоциируется с праздником. Этот фильм тоже находится в топ запросов.