Украинцы искали на Новый год возможность посмотреть «Россию-1» и Путина

Граждане Украины искали трансляцию телеканала «Россия-1» и новогоднее обращение Президента России. Такие данные порталов youtube и Google.
«Россия-1» находится в списке запрещенных на Украине средств массовой информации. В этом списке находятся все федеральные российские телеканалы. Поэтому новогоднее обращение Путина украинцы могут посмотреть только в интернете.
В списке новогодних запросов на Украине доминирует праздничная тематика. Трансляция «России-1» находится на десятом месте по количеству запросов. Поздравление Владимира Путина тоже не на первом месте, но его украинцы искали также активно.
В целом к российской телевизионной и кинопродукции в украинском видеосегменте достаточно серьезный интерес. Как и в советские времена, «Ирония судьбы или с легким паром» на Украине по-прежнему ассоциируется с праздником. Этот фильм тоже находится в топ запросов.