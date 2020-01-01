"В истории официальных обращений первых лиц государств такого никогда не было", обращение Зеленского к народу обсуждают в Сети

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1 января 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского разрушило все традиции официальных речей глав государств. Оно снятого вместе с простыми украинцами, спортсменами, звездами и другими политиками.

Среди тех, кто на видео - Тина Кароль, Леся Никитюк, Монатик, вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый президент Леонид Кравчук и другие. Главное, о чем хотел сказать первое лицо государства, что все украинцы очень разные, но эти различия должны их объединять, а не делить на разделять.

Комментарии в YouTubе говорят о том, что обращение Зеленского «на ура» приняли не только украинцы, но и жители других стран.