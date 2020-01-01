В Уфе в новогоднюю ночь произошла драка: семеро на одного

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1 января 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ufa1.ru

В Уфе в новогоднюю ночь произошла массовая драка. Группа мужчин разодралась на улице Черниковской. Жители столицы Башкирии услышали громкие мужские крики, выскочили из-за праздничных столов и бросились сначала к окнам.

А там толпа мужиков избивала одного человека, упавшего на землю. Злоумышленники мутузили потерпевшего и яростно матерились. К счастью, нашлись неравнодушные люди. Мимо проходили случайные прохожие, они и разогнали дерущихся.

Мужчина, которого кулаками свалили не землю, остался лежать, подняться на ноги он не смог.

Очевидцы записали драку на видео и разместили в телеграм-канале "БашДТП".

В республиканском управлении МВД сообщили, что в полицию о драке не сообщали. Проверка инцидента проводится по попавшему в соцсети видео.