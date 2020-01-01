В московском магазине перед новогодней ночью у пенсионерки украли сумку и 10 миллионов рублей

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1 января 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Москве 31 декабря пожилая женщина лишилась 10 миллионов рублей. Пенсионерка пошла в магазин за продуктами с 10 миллионами рублей. Деньги и мобильный телефон находились у нее сумке.

Сумку с крупной суммой денег женщина положила в тележку для продуктов. Инцидент произошел в магазине по адресу поселок Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД, строение 20. Злоумышленник в какой-то момент утащил сумку пенсионерки с деньгами и сотовым телефоном. Потерпевшая женщина обратилась в полицию.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").