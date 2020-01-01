В Хабаровском крае введён режим ЧС из-за подтопления домов в посёлке Морском

В Хабаровском крае введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за подтопления домов в посёлке Морском нагонной волной. В Охотском районе в зоне подтопления оказались 15 частных жилых домов, а также 27 придомовых территорий в посёлке Морском.
В администрации Охотского района проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главой района был введён режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий подтопления, - передает RT.
В результате происшествия погибших и не пострадавших нет.
Для 300 жителей подтопленных домов организован пункт временного размещения в районном центре. Спасатели устраняют последствия ЧП