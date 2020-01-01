В Хабаровском крае введён режим ЧС из-за подтопления домов в посёлке Морском

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1 января 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: twitter.com/gupress27

В Хабаровском крае введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за подтопления домов в посёлке Морском нагонной волной. В Охотском районе в зоне подтопления оказались 15 частных жилых домов, а также 27 придомовых территорий в посёлке Морском.

В администрации Охотского района проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главой района был введён режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий подтопления, - передает RT.

В результате происшествия погибших и не пострадавших нет.

Для 300 жителей подтопленных домов организован пункт временного размещения в районном центре. Спасатели устраняют последствия ЧП